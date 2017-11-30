Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви. Ранее с таким предложением выступил предстоятель УПЦ, митрополит Киевский Онуфрий.
Согласно поправкам, которые единогласно приняли участники Архиерейского собора, сказано, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. Подчеркивается, что Высший общецерковный суд теперь имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме Украинской, передает ТАСС.
Ранее митрополит Онуфрий обратился к Архиерейскому собору с просьбой зафиксировать в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым "Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии".
Верховная рада приняла закон, согласно которому 25 декабря станет официальным выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Документ приняли со второй попытки. Его поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы отмечают Рождество Христово 7 января. Этот день на Украине – выходной. А вот Римско-католическая церковь, и соответственно треть украинских христиан из католических и протестантских общин – 25 декабря, однако на Украине этот день является рабочим.
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