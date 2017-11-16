Рада объявила католическое Рождество официальным выходным днем‍

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Верховная рада приняла закон, согласно которому 25 декабря станет официальным выходным днем‍ в связи с празднованием католиками Рождества.

Документ приняли со второй попытки. Его поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы отмечают Рождество Христово 7 января. Этот день на Украине – выходной. А вот Римско-католическая церковь, и соответственно треть украинских христиан из католических и протестантских общин – 25 декабря, однако на Украине этот день является рабочим.

Авторы инициативы считают, что необходимо обеспечить права значительной части населения страны. Уточняется, что законопроект не меняет статус 7 января как праздника Рождества.

Также этот закон отменяет официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая – в День международной солидарности трудящихся. Документ еще должен подписать президент Украины.

Всего на Украине 11 праздников объявлены выходными днями.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде также находится проект об отмене "советских праздников". В немилость украинских депутатов попал День Победы, его предлагают заменить на День памяти и скорби и перенести выходной с 9 мая на 8 мая.

Кроме того, кабинет министров Украины хочет сделать Международный женский день не выходным, а рабочим и переименовать в День борьбы за права женщин.