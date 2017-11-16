Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16 ноября 2017, 13:59

Рада объявила католическое Рождество официальным выходным днем‍

за рубежом праздники власть

Фото: Агентство "Москва"

Верховная рада приняла закон, согласно которому 25 декабря станет официальным выходным днем‍ в связи с празднованием католиками Рождества.

Документ приняли со второй попытки. Его поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы отмечают Рождество Христово 7 января. Этот день на Украине – выходной. А вот Римско-католическая церковь, и соответственно треть украинских христиан из католических и протестантских общин – 25 декабря, однако на Украине этот день является рабочим.

Авторы инициативы считают, что необходимо обеспечить права значительной части населения страны. Уточняется, что законопроект не меняет статус 7 января как праздника Рождества.

Также этот закон отменяет официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая – в День международной солидарности трудящихся. Документ еще должен подписать президент Украины.

Всего на Украине 11 праздников объявлены выходными днями.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде также находится проект об отмене "советских праздников". В немилость украинских депутатов попал День Победы, его предлагают заменить на День памяти и скорби и перенести выходной с 9 мая на 8 мая.

Кроме того, кабинет министров Украины хочет сделать Международный женский день не выходным, а рабочим и переименовать в День борьбы за права женщин.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать