Мощи Луки Крымского доставили в Москву

Мощи почитаемого в России святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского доставили в Москву.

Как передает телеканал Москва 24, с 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре Москвы, после чего ее перенесут в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где будет пребывать с 18 по 22 мая. Доступ к мощам будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00.

Уже сейчас к святыне выстроилась очередь из верующих, которые хотят приложиться к мощам. В ближайшее время людей начнут запускать в храм.

В целях безопасности проезд на ряде прилегающих улиц рядом с Донским монастырем перекрыт. Так, ограничения движения ожидаются на улице Стасовой, 3-м Донском проезде и Донской улице.

Во время пребывания святыни в обители молебны с акафистом святителю будут служиться каждые два часа. Также организована раздача питьевой воды, заработали продовольственные киоски, в очереди дежурят волонтеры. Пройти без очереди смогут инвалиды-колясочники, беременные женщины и родители с детьми до одного года.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.