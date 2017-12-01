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Москва 24

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Общество

1 декабря, 00:23

Киевский патриархат приветствует возможный диалог с РПЦ

религия за рубежом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) приветствует возможный диалог с Русской православной церковью (РПЦ) и видит его конечной целью признание украинской автокефалии. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте УПЦ КП.

"Единственной конечной целью такого диалога УПЦ КП видит исключительно признание автокефалии поместной УПЦ Киевского Патриархата, и объединение украинского православия", − говорится в сообщении.

По утверждению УПЦ КП, главным препятствием к диалогу "для РПЦ являются ее собственные решения относительно "снятия сана" и "анафемствования", которые Московский Патриархат безосновательно и неканонично применил к патриарху Филарету".

Ранее сообщалось, что согласно поправкам, которые единогласно приняли участники Архиерейского собора в четверг, 30 декабря, центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. Подчеркивалось, что Высший общецерковный суд теперь имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме Украинской.

Ранее митрополит Онуфрий обратился к Архиерейскому собору с просьбой зафиксировать в Уставе РПЦ решения Архиерейского собора 1990 года, согласно которым "Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии".

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