Терминал "Аэроэкспресс" в Шереметьево реконструируют к 1 ноября

Компания "Аэроэкспресс" проводит реконструкцию своего терминала в международном аэропорту Шереметьево-2, общая площадь реконструируемых объектов превышает 1 тысячу квадратных метров.

Работы планируется завершить к 1 ноября 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

К этому времени будут обновлены кассы, билетопечатающие автоматы, информационная стойка "Аэроэкспресса".

В рамках реконструкции терминала произойдет также обновление объектов торговли и питания. После завершения работ в терминале "Аэроэкспресс" откроются ресторан быстрого питания и две кофейни.

Как сообщил коммерческий директор компании Рустам Акиниязов, реконструкция терминала "Аэроэкспресс" в Шереметьеве - еще один шаг к созданию более комфортных условий для пассажиров в условиях растущего пассажиропотока. По его словам, изменения вносятся с учетом пожеланий пассажиров и экспертных мнений зарубежных консультантов по организации современных авиа- и железнодорожных терминалов.