19 июня 2013, 17:22

Общество

В Москве благоустроят сквер на Большой Якиманке

Авторский коллектив представил проект благоустройства территории сквера, располагающегося на углу улицы Большая Якиманка и улицы Большая Полянка.

Основной упор предлагается сделать на озеленении. Так, из 9 тысяч 316 квадратных метров площади сквера площадь зеленых насаждений составит 5 тысяч 900 квадратных метров.

Будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны, заменено покрытие дорожек, установлены новые лавочки и урны.

Кроме того, проектом предусмотрен ремонт парапета и площадки у основания памятника Георгию Димитрову.

