15 октября 2012, 15:40

Общество

Подмосковный дом творчества "Руза" откроется в 2013 году

Летом 2013 года после реконструкции вновь откроется дом творчества Союза театральных деятелей РФ "Руза".

В настоящий момент специалисты провели обследование всех зданий "Рузы", началась закладка коммуникаций, в следующем году будут готовы уже четыре коттеджа на 180 мест.

По словам зампредседателя по финансово-хозяйственной деятельности СТД РФ Александра Еремеева, номера будут с удобствами - с отоплением, телефонами и кондиционерами. Полностью ремонт завершится в конце 2014 года.

Как передает РИА Новости, реконструкция также ждет все девять домов творчества, принадлежащих Союзу.

