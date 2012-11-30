Власти Москвы проверят рекламу оскорбительного содержания

Столичные власти намерены найти тех, кто разместил рекламные билборды оскорбительного содержания на Ленинском и Кутузовском проспектах. В отношении хулиганов будут приняты самые жесткие меры, заявил глава департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников.

Ранее в интернете появились фотографии рекламных щитов с оскорбительными надписями на Ленинском проспекте, 97, а также в начале Кутузовского проспекта, сообщает "Интерфакс".

По словам Владимира Черникова, попытки установить подобного рода рекламу были предприняты на прошлой неделе, однако они были своевременно пресечены.

Ведомство проверит информацию о новой хулиганской выходке и передаст материалы в правоохранительные органы. Департамент также обратится к рекламным компаниям с просьбой внимательно относиться к размещаемому контенту.

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