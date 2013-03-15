Форма поиска по сайту

15 марта 2013, 12:36

Экономика

Рекламу лекарств в СМИ могут запретить

Правительство России поручило Минздраву и ФАС проработать вопрос о запрете рекламы лекарств в СМИ. Целесообразность данного запрета эксперты обсудят совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Кроме того, кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий правила рекламы БАДов. Согласно документу, необходимо обязательно указывать в рекламе биодобавок сведения о том, что они не являются лекарственными средствами.

При этом ответственность за нарушения возлагается не только на рекламодателя, но и на рекламораспространителя. Законопроект решено внести на обсуждение в Госдуму.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен проект закона, запрещающий использовать в рекламе мнения медиков, профессиональных ассоциаций или союзов.

реклама законопроекты законы лекарства БАДы

