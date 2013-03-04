Жители запада Москвы жалуются на световую рекламу на Можайском шоссе

Фото: Читатель M24.ru

Жители запада Москвы жалуются на световую рекламу на бывшем здании гостиницы "Можайская", на пересечении Можайского шоссе и МКАД.

"Уже месяц как на бывшем здании гостиницы "Можайская" функционирует рекламный экран большого размера и яркого освещения, не знаю как автомобилистам, но жильцам 66 квартала района Можайский, чьи окна выходят на эту сторону, свет мешает", – пишет житель запада Москвы.

Он отмечает, что свет горит 24 часа в сутки.

