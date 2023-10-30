Два мальчика сбежали из детского сада в Омске

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Два шестилетних мальчика сбежали из детского сада в Омске. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Там рассказали, что поступило сообщение о пропаже двух детей из детского сада, расположенного на 27-й Северной улице. Дети сбежали во время прогулки.

Полицейские начали поиски и спустя время нашли мальчиков. Выяснилось, что они самостоятельно сели на городской транспорт и доехали до улицы Партизанской. Там работает мама одного из сбежавших детей. Женщина сразу передала информацию полицейским о нахождении мальчиков.

К сбежавшим воспитанникам детсада отправились оперативники и инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что из детского сада в Красноярске сбежал пятилетний ребенок, которого после нашли в двух километрах от учреждения.

Ребенок ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Тогда он добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел. Охранник, который открыл дверь, подумал, что из учреждения выходят родители.

Почти час мальчик один гулял по улицам города. Позже его заметила проезжающая мимо женщина и передала сотрудникам полиции.

Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу