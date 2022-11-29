Коммунальщики Петербурга вышли на уборку невидимого снега

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Санкт-Петербурге засняли превентивную уборку снега с крыш, так как самого снега на кровле не было, информирует "Подъем".

Власти города отметили, что это была тренировка специалистов. Коммунальщики с уборочным инвентарем на чистой крыше центра Петербурга сгребали и аккуратно сбрасывали вниз невидимый снег.

По словам пресс-службы жилищного комитета, это была отработка "синхронизированности".

"У нас сейчас в центре города организованы платные парковки. Так устроен центр, что у нас очень узкие тротуары, и если машина стоит на платной парковке, то при сбросе снега с кровли он будет попадать на машину", – поделились в пресс-службе.

В администрации добавили, что альпинистов подняли на крышу, чтобы рассчитать нужное количество людей.

Ранее сообщалось, что порядка 50 человек получили травмы во Владивостоке из-за гололеда. Троих из них госпитализировали.

В Минздраве призвали жителей в случае травмирования на улице обратиться к специалистам, даже если травма не выглядит опасной.

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