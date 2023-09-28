28 сентября, 10:57Регионы
В Белгородской области опровергли сообщения о заходе в регион украинской ДРГ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Информация о том, что украинская ДРГ прорвалась в Белгородскую область в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено, не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
Там уточнили, что российские пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения. Никакого захода не происходило.
"Сегодня утром Вооруженными силами Украины были обстреляны населенные пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется", – говорится в сообщении.
В Оперштабе напомнили, что в селе Староселье действует режим ЧС. Жителей отселили в октябре 2022 года, сейчас там никого из местного населения нет. Вместе с этим штаб опроверг информацию об эвакуации жителей села Теребрено.
Сутками ранее ВСУ обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. В результате атаки травмы получил мужчина, который в этот момент косил траву на участке. У пострадавшего выявили осколочные ранения бедра.
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