28 февраля, 15:25Регионы
Квадрокоптер нашли на территории школы в Ростове-на-Дону
Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"
На территории школы в Ростове-на-Дону нашли квадрокоптер, в связи с чем учеников и персонал эвакуировали. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.
"Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили", – написал он.
Глава региона добавил, что территория образовательного учреждения оцеплена, там работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Каневском районе Кубани упал один летательный аппарат. Он загорелся и спровоцировал возгорание камыша. Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, падение произошло около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения.
До этого неизвестный объект рухнул в Еланском районе Волгоградской области. По словам главы района Дмитрия Литвинова, никто не пострадал, разрушений также не выявили.
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