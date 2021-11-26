В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Власти Свердловской области объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан в возрасте от 60 лет. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что граждане этой возрастной категории должны пройти первую фазу вакцинации до 27 декабря, вторую – до 27 января.

Кроме того, в Свердловской области введена система QR-кодов для посещения общественных мест.

Ранее обязательную вакцинацию для пожилых граждан ввели в Ленинградской области. Данная мера также распространяется на лиц с хроническими заболеваниями, студентов и федеральных государственных служащих.

