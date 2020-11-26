Прокуратура в Калининграде выяснит, почему врач прооперировал ребенку здоровую руку

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Фото: vk.com/amberbolt
Прокуратура Калининградской области начала проверку сообщения о том, что врач детской областной больницы по ошибке прооперировал шестилетней девочке здоровую руку вместо больной. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней. По предварительным данным, врач ГБУЗ КО Детская областная больница Калининградской области прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Мама девочки рассказала о случившемся в соцсети "ВКонтакте", опубликовав также фотографии забинтованных рук дочери и запись разговора с врачом.
По ее словам, первоклассница была госпитализирована на операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома. Операция продолжалась очень долго, а когда девочку вывезли из кабинета, мама увидела, что у нее перебинтована здоровая рука. Врач сказал, что не смог обнаружить спицу и в связи с этим придется делать еще одну операцию. На вопрос, как такое произошло, врач заявил, что не ознакомился со снимками и допустил ошибку, предложив сменить специалиста.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на маму ребенка, в среду девочке сделали еще одну операцию. Ребенок жалуется на боль в руке, которая до операции была здоровой. Ее родители обратились в полицию и Следственный комитет. Министерство здравоохранения Калининградской области проводит проверку этого инцидента.
Ранее следователи в Новосибирске организовали доследственную проверку после публикации в соцсетях видео, где медицинская сестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает его на кровать. В областном Минздраве заявили, что медицинскую сестру после публикации видеозаписи от работы отстранили.
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