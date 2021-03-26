В Красногорске завершили строительство делового комплекса "Два капитана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Красногорске завершено строительство делового комплекса "Два капитана". Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Здание уже введено в эксплуатацию и оформлено в собственность Московской области", – отмечается в материале.

В деловой комплекс переедут Московская областная дума, а также 15 подмосковных министерств и ведомств.

"С 5 апреля сюда начнут переезжать наши министерства и ведомства. Прежде всего, это Мособлдума, министерства строительного комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства. Таким образом, мы откажемся от арендуемых площадей и освободим здания, которые мы занимали в Москве. Это позволит быстрее взаимодействовать и эффективнее работать, не придется ездить из Москвы в Красногорск", – рассказал вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков.

В двух башнях делового центра, помимо рабочих кабинетов, разместился конференц-зал на 350 человек, большой медпункт с кабинетами невролога, терапевта, стоматологии, хирургии. Четырехэтажная подземно-наземная автостоянка рассчитана на 800 машин.

"В здании использованы самые последние технологии в области интеллектуальных систем, автоматизации и энергоэффективности. Здесь разместится ЦОД для телекоммуникационного оборудования и хранения данных Единой инфраструктуры технологического обеспечения правительства Московской области", – заключается в материале.

Деловой центр "Два капитана" находится в Мякининской пойме городского округа Красногорск вблизи Дома правительства Московской области.

Его возведение началось в 2006 году и должно было завершиться в течение трех лет, однако в 2008 году оно было фактически заморожено из-за финансового кризиса и расследования дела бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Ранее сообщалось об открытии в Подмосковье участка трассы М1. По данным ГК "Автодор", движение на участке с 46-го по 54-й километр магистрали (протяженность 7,9 километра) было запущено досрочно по завершении его реконструкции, которая началась в 2019 году.