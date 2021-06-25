Останки 80 человек времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Поисковики обнаружили останки 80 человек в поселке Тельмана в Ленинградской области. Раскопки производились на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что изначально останки нашли сотрудники строительной фирмы "Эврикал". Они продолжали земляные работы и вывозили грунт с непогребенными останками. Ситуацию взяли на контроль в Следственном управлении СК по Ленинградской области.
"В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов", – уточнили в правоохранительном ведомстве.
По факту уничтожения воинского захоронения было возбуждено уголовное дело. Гендиректора "Эврикала" отправили под домашний арест на время следствия.
В мае массовое захоронение мирных граждан времен войны нашли в Новгородской области. Поисковики нашли останки более 190 человек в окрестностях деревни Вдицко.
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