В Финском заливе обнаружили неясные сейсмособытия

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Сейсмологический институт Финляндии смог обнаружить четыре сейсмических события непонятного происхождения в Финском заливе. Их зафиксировали 20 и 21 октября недалеко от Приморска и Выборга.

По информации карты "Газпрома", практически в том же районе расположена нитка газопровода "Северный поток". Специалистам не удалось установить более точного расстояния от территории сейсмособытий до трубопровода.

Подобная активность пластов земной коры произошла с 12:35 до 18:32 по московскому времени. Самый высокий толчок специалисты зафиксировали в 18:32 с магнитудой 1,4. Подобное сейсмособытие обнаружили в пятницу почти в такой же промежуток времени.

Эксперт Сейсмологического института Университета Хельсинки Яри Корстрама заявил газете Helsingin sanomat, что подобные толчки означают небольшие взрывы, около 50–100 килограммов взрывчатки. Но больше информации об этом он не предоставил.

26 сентября на "Северном потоке – 2" зафиксировали утечку. Она случилась в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. После еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве отметили, что из-за повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

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