В гордуме Екатеринбурга оценили фразу коллеги "Денег нет – ходи пешком"

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Слова депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова, призвавшего повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, а недовольным – ходить пешком, являются негуманными. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его коллегу, депутата от партии КПРФ Викторию Ивачеву.

"Мы не поддерживаем такие предложения. Если бы он предложил сделать льготный проезд нашим детям, нашим школьникам, которые вынуждены ездить в школы, в свои кружки, я бы поддержала это решение", – сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что "люди у нас достаточно тяжело живут", поэтому цены на проезд не должны увеличиваться. Отмечается, что повышение стоимости проезда обременяет граждан. Кроме того, у них есть иные платежи.

В пример Ивачева привела родителей, которые обеспечивают своих детей. Она отметила, что отсутствуют и какие-либо льготы на детский проезд. По ее словам, в партии систематически выступают за "облегчение нагрузки" на граждан из-за текущей социально-экономической ситуации, инфляции.

Уточняется, что Колесников возглавляет в думе комиссию по городскому хозяйству. Повысить тариф на проезд в общественном транспорте он призвал в ходе заседания комиссии по бюджету и экономическому развитию. Всем, кто не согласен с повышением, депутат предложил передвигаться пешком.

По его мнению, повышение стоимости проезда позволит увеличить зарплаты водителям и привлечь на работу новых сотрудников.

Ранее сообщалось, что некоторые тарифы на проезд в поездах и автобусах компании "Аэроэкспресс" изменятся с 1 декабря 2023 года. Корректировку тарифов в компании объяснили ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава.

В частности, цена стандартного билета при покупке онлайн заранее составит 525 рублей, при покупке в день поездки – 550 рублей. Тарифы "Стандарт туда-обратно", "Семейный туда-обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда-обратно" также проиндексируют.

Кроме того, цены в ряде тарифов городского транспорта Москвы изменились с 15 октября. Стоимость была скорректирована в условиях ежегодной инфляции, роста цен на электроэнергию и топливо. Так, стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменилась в среднем на 2 рубля.

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