Новороссийский мэр проехал в маршрутке и испортил себе настроение

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава муниципального образования город Новороссийск"

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко проехал утром в маршрутке, испытав на себе трудности, с которым сталкивается местное население. По словам градоначальника, поездка его расстроила.

"Маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы с утра испортить себе настроение", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр поделился, что в это время транспорт был переполнен, водитель нарушил правила перевозки пассажиров. Кроме того, он отметил санитарное состояние маршрутки, которое, как сказал Кравченко, оставляет желать лучшего. Кондиционер был включен только после просьбы об этом, добавил он.

После "эксперимента", продолжил Кравченко, городские власти усилят контроль за соблюдением правил перевозки, и подобные мероприятия станут регулярной практикой.

Ранее стало известно, что МВД представило проект постановления правительства, который предлагает вернуть инспекторам ГИБДД контроль за компаниями по ремонту дорог.

Министерство предлагает изучать работу специалистов, занимающихся ремонтом дорожного полотна, следящим за состоянием разметки и дорожной инфраструктуры в целом. Это поможет снизить риск причинения вреда и здоровью жителей страны.

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