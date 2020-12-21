В Тульской области попытались продать церковь XIX века

Фото: скриншот Avito
В селе Завалово в Тульской области выставили на продажу участок и здание храма Димитрия Солунского постройки XIX века, правомерность выставления на торги устанавливают Белевская епархия РПЦ и областной комитет по охране памятников. Об этом сообщает "Интерфакс".
Общая площадь здания и участка храма составляет 166,2 квадратного метра, объявление о продаже было опубликовано на сервисе Avito со стоимостью 450 тысяч рублей. В настоящее время объявление снято с публикации.
"Мы занимаемся этим вопросом совместно с региональным комитетом по охране памятников. Уточняются статус здания и законность такой передачи от собственника к собственнику", – рассказал представитель епархии.
По данным из Единого государственного реестра объектов культурного наследия, однокупольный храм Димитрия Солунского в Завалове был построен в 1836–1843 годах, каменная колокольня была возведена в 1852 году. В настоящее время церковь находится в частной собственности и используется под склад.
Ранее в Нижегородской области священники сожгли деревянную колокольню XIX века. Кострище попало в объективы камер местных жителей. Многих это видео возмутило.
Однако в епархии объяснили, что колокольня никогда не являлась архитектурным памятником, а в последние годы она находилась в аварийном состоянии и представляла угрозу для детей, которые там играли.
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