Глава муниципалитета в Петербурге вышел убирать снег огнеметом

Видео: vk.com/Юрий Куликов

Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал видео, где он убирает снег огнеметом. Ролик размещен на странице Куликова в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видеозаписи глава муниципалитета появляется под музыку из фильма "Охотники за приведениями" и растапливает снег огнеметом.

"Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан", – сопровождается ролик словами Куликова.

Потом под ту же музыку в видео появляются волонтеры, к ним также присоединяются муниципальные чиновники. Вместе они убирают снег с помощью лопат.

Ранее в Петербурге засняли превентивную уборку снега с крыш, поскольку самого снега на кровле не было. Как рассказали власти города, это была тренировка специалистов. Коммунальщики с уборочным инвентарем на чистой крыше сгребали и аккуратно сбрасывали невидимый снег. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что это была отработка "синхронизированности".