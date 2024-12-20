20 декабря, 13:14Регионы
Глава муниципалитета в Петербурге вышел убирать снег огнеметом
На кадрах видеозаписи глава муниципалитета появляется под музыку из фильма "Охотники за приведениями" и растапливает снег огнеметом.
"Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан", – сопровождается ролик словами Куликова.
Потом под ту же музыку в видео появляются волонтеры, к ним также присоединяются муниципальные чиновники. Вместе они убирают снег с помощью лопат.
Ранее в Петербурге засняли превентивную уборку снега с крыш, поскольку самого снега на кровле не было. Как рассказали власти города, это была тренировка специалистов. Коммунальщики с уборочным инвентарем на чистой крыше сгребали и аккуратно сбрасывали невидимый снег. В пресс-службе жилищного комитета уточнили, что это была отработка "синхронизированности".
Москвичам рассказали, как проходит уборка снега в городе