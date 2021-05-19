Исаакиевский собор не пострадал после удара молнии в крест во время грозы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге не пострадал во время удара молнии в крест во время грозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и культурным проектам, пресс-секретаря Игоря Стахеева.

По его словам, собор оборудовали системой громоотводов, которые справились со своей задачей во время непогоды.

"Все оборудование сработало в штатном режиме. Собор не пострадал от последствий грозы", – отметил специалист.

Ранее сообщалось, что мощная гроза обрушилась на Санкт-Петербург. Штормовой ветер валил деревья и срывал крыши.

Кроме того, по информации СМИ, при входе в торговый центр у метро "Пионерская" обрушилась часть кровли.