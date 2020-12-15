В Якутии выписали единственного выжившего после отравления кожным антисептиком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Единственного выжившего после приема антисептического средства в Якутии выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

В ведомстве отметили, что у мужчины наблюдается положительная динамика.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что 18 ноября жители села Томтор Таттинского района Якутии приобрели канистру кожного антисептика. Девять человек употребили его внутрь. В результате 8 из них погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".