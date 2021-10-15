Мэр Вологды объяснил выбор песни с матом для ролика в TikTok

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Мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил, почему выбрал песню с матом для ролика в TikTok.
По его словам, сейчас в социальной сети проходит флешмоб: пользователи под песню Freddie Dredd Cha Cha делятся полезным контентом на темы безопасности.
"Решил поддержать полезный контент, поэтому сняли два ролика на тему безопасности при переходе дороги. Для нас это актуально, ведь сейчас активно работаем над снижением аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг", – приводит слова Воропанова РИА Новости.
Он отметил, что старается адаптировать полезную информацию под различную аудиторию. При этом Воропанов подчеркнул, что пользователи TikTok положительно отреагировали на ролик.
Ранее сообщалось, что сахалинский депутат Сергей Булатов спел при детях нецензурную песню.
Мэр Вологды записал для TikTok видео под матерную песню
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