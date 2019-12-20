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Общество

20 декабря, 19:13

Суд обязал "Ленинград" выплатить компенсацию фанату из-за мата на концерте

культура суды общество

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Калининский районный суд Новосибирска принял решение взыскать с музыкальной группы "Ленинград" 4,5 тысячи рублей в пользу поклонника за песни с оскорбительной и нецензурной лексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы на приобретение билета в размере 2,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей, а также штраф в размере 2 тысяч 225 рублей", – заявили в суде.

Дело приняли на рассмотрение после того, как заявитель подал гражданский иск к группе "Ленинград" по поводу мата на концерте. Как указывается в материалах суда, истец ранее слушал песни коллектива только в телепередачах и на радио, причем в них не было нецензурной лексики.

Заявитель покинул концертный зал, поскольку не был готов к мату в композициях. Организаторы концерта также не указывали это обстоятельство.

Ранее солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что место фронтмена в коллективе может занять другой исполнитель. По словам музыканта, он уже обращался к идее и даже думал объединить музыкантов в группу с условным названием "Ленинград-2".

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