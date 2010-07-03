Шнуров не исключил замену фронтмена группы "Ленинград"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград". Об этом музыкант рассказал в интервью программе "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

По его словам, у него были такие мысли. Также Шнуров предположил, что коллектив группы в будущем может объединиться в группу с условным названием "Ленинград-2".

"Я буду счастлив, если это будет успешно, если это будет круто", – заявил он.

Музыкант не уверен, будет ли сам продюсировать кого-то, но заметил, что у него есть "разные мысли" по этому поводу. Он признался, что участвует в вокальном шоу "Голос" на Первом Канале в качестве наставника, преследуя свои корыстные цели.

"Я отсматриваю людей: что кто поет, куда дышит, что будет, мне интересно. Общаюсь с молодежью. Мало ли пригодится? Ну, война закончилась, но патроны-то нужны, мало ли что", – отметил он.

Ранее Сергей Шнуров в шутку сказал, что ему стыдно за творчество его группы "Ленинград". Также певец признался, что не чувствует никакого груза ответственности за роспуск коллектива, добавив в шутку, что остальные участники группы только "обрадовались, что выйдут на пенсию".

В марте лидер группы Сергей Шнуров рассказал о закрытии "Ленинграда", объяснив решение тем, что закончилась близкая группе "эпоха застоя".

В 2008-м группу уже распускали. Коллектив вновь заявил о себе в 2010 году. Сейчас на канал "Ленинграда" в YouTube подписано более двух миллионов человек. Самым просматриваемым видео стал клип "Экспонат". За три года его посмотрело более 150 миллионов человек.

