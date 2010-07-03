Шнуров признался, что хотел списать Географический диктант у Шойгу

Москвичи проверили знания на географическом диктанте

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что пытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

Музыкант участвовал в диктанте впервые. Он не уточнил, насколько успешной оказалась попытка и не шутка ли это.

Шнурову этот диктант напомнил о прошлом.

"Оказавшись здесь, я как-то вспомнил свои студенческие годы, школьные. И такое приятное ощущение! Не назову его ностальгическим. Я прямо ощутил, как нейроны бегают в моем довольно уже старом мозгу и пытаются что-то вспомнить. Это классно, это щекотно, это здорово!", – подчеркнул он.

Шойгу отметил, что вопросы в диктанте стали интереснее, передает телеканал Москва 24.

"Мы учитываем увеличение аудитории, охвата аудитории. Когда 6 тысяч площадок, 106 стран, где люди пишут, нам, конечно, хочется, чтобы они еще чуть-чуть побольше узнали", – поделился он.

Самыми сложными для министра оказались задания, в которых требовалось выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов,в свою очередь, рассказал, что принес с собой шпаргалку – "Атлас офицера", однако не пользовался ею.

Географический диктант проводят с 2015 года. За это время участниками стали почти 900 тысяч человек. В Москве в этом году он охватил почти 200 площадок, главной из которых стал Шуваловский корпус МГУ.

Работы, выполненные на специальных индивидуальных бланках, передадут на проверку экспертам. Узнать свои результаты можно на сайте "Географического диктанта" после 29 ноября.