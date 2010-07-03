Шнуров назвал "бесстыдством" творчество группы "Ленинград"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Музыкант Сергей Шнуров в шутку сказал, что ему стыдно за творчество его группы "Ленинград". Об этом сообщает РИА Новости.

Шнуров поделился, что ему есть чего стыдиться в творческом плане, в том числе в работе "Ленинграда". "Конечно... Мне стыдно, потому что это бесстыдство!" – отметил музыкант.

Также певец признался, что не чувствует никакого груза ответственности за роспуск коллектива, добавив в шутку, что остальные участники группы только "обрадовались, что выйдут на пенсию".

В марте лидер группы Сергей Шнуров рассказал о закрытии "Ленинграда", объяснив решение тем, что закончилась близкая группе "эпоха застоя".

В 2008-м группу уже распускали. Коллектив вновь заявил о себе в 2010 году. Сейчас на канал "Ленинграда" в YouTube подписаны более двух миллионов человек. Самым просматриваемым видео стал клип "Экспонат". За три года его посмотрели более 150 миллионов человек.

