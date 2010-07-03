Шнуров в стихах прокомментировал выступление Билана в Самаре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал концерт Димы Билана в Самаре, где он выступил в нетрезвом виде. Свой пост он опубликовал в Instagram.
Артист призвал Билана не переживать по поводу поведения на сцене. Он подчеркнул, что это помогло привлечь внимание к мероприятию. Кроме того, певец "попал в топ "Яндекса", что хорошо", добавил Шнуров.
По мнению музыканта, жителям Самары повезло наблюдать, как певец "в зюзю пьяный вертит тазом".
Ранее Дима Билан извинился выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде. Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".
Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу. Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.
Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября. После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца. В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".
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