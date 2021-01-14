В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй

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В Калининграде оштрафовали водителя автобуса, который переключал передачи шваброй. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД РФ по Калининградской области Светлана Поставничая.
"За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", – сообщается на сайте регионального ведомства.
Как уточняется, сотрудники полиции установили личность водителя автобуса и вызвали его на допрос. Мужчина рассказал, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, но он решил довезти людей на неисправном ТС до конечного пункта.
Водителю рейсового автобуса № 173 теперь придется заплатить штраф в размере 500 рублей.
О случившемся стало известно после того, как пассажиры выложили в Сеть соответствующее видео.
Ранее в компании "Балтрансавто", которая обслуживает маршрут, рассказали, что водитель использовал швабру для переключения передач из-за неисправности транспортного средства. В компании подчеркнули, что автобус выходил в исправном состоянии, а неисправность возникла в результате поездки.
В ГИБДД заинтересовались видео, на котором водитель автобуса переключал передачи шваброй
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