В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй

В Калининграде оштрафовали водителя автобуса, который переключал передачи шваброй. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД РФ по Калининградской области Светлана Поставничая.

"За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров", – сообщается на сайте регионального ведомства.

Как уточняется, сотрудники полиции установили личность водителя автобуса и вызвали его на допрос. Мужчина рассказал, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, но он решил довезти людей на неисправном ТС до конечного пункта.

Водителю рейсового автобуса № 173 теперь придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

О случившемся стало известно после того, как пассажиры выложили в Сеть соответствующее видео.

Ранее в компании "Балтрансавто", которая обслуживает маршрут, рассказали, что водитель использовал швабру для переключения передач из-за неисправности транспортного средства. В компании подчеркнули, что автобус выходил в исправном состоянии, а неисправность возникла в результате поездки.