В "Балтрансавто" объяснили, почему водитель автобуса переключал передачи шваброй

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Водитель автобуса № 173 в Калининграде использовал швабру для переключения передач из-за неисправности транспортного средства. Об этом рассказали в компании "Балтрансавто", которая обслуживает маршрут, передает "Газета.ру".

"Автобус выходил в исправном состоянии. Неисправность возникла в результате поездки. Сейчас ведется расследование по этому поводу", – отметил инженер по безопасности дорожного движения компании Сергей Павловский.

Уточняется, что о случившемся стало известно после того, как пассажиры выложили в Сеть соответствующее видео. На нем видно, как водитель автобуса использовал швабру для переключения передач.

Также сообщалось об организованной правоохранительными органами проверке.