Более тысячи игрушек Чебурашка нашли в багаже мужчины в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В Уссурийске сотрудники таможни нашли 1 179 плюшевых игрушек Чебурашка в багаже пассажира, который ехал на автобусе из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Багаж, состоявший из семи полипропиленовых мешков, каждый из которых весил более 10 килограммов, привлек внимание таможенных инспекторов. Оказалось, что в них пассажир незаконно перевозил 1 179 игрушек Чебурашка", – заявили в ведомстве.

В ФТС добавили, что мужчина прибыл в Россию через пропускной пункт Пограничный. Он рассказал таможенникам, что вез игрушки для друга, который планировал торговать ими на рынке. Ввезенные Чебурашки не были задекларированы.

Права на воспроизведение мультипликационного героя "Чебурашка" принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм", подчеркнули в ведомстве.

Правообладатель потребовал привлечь мужчину к ответственности, в настоящее время ему грозит только штраф. Товар был изъят, резюмировали в ФТС.

Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявляла, что на складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки. Она отметила, что после выхода этого фильма игрушки и лицензионная продукция стали очень популярны.



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