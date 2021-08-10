Первый в России мост с прозрачными ступенями появился в Сочи

Фото: rosakhutor.com
Первый в России мост с прозрачными ступенями установили в Красной поляне на территории "Роза Пик". Об этом сообщает пресс-служба сочинского курорта "Роза Хутор".
Протяженность моста составляет 32 метра. Его установили на высоте 2 320 метров. В отличие от других прозрачных мостов в мире новый сочинский аттракцион подвижен.
В пресс-службе отмечают, что работать аттракцион будет круглый год. Для прогулки по нему желающим придется надеть страховочное снаряжение.
Ступени прозрачного моста сделаны из монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами.
Туристы в Сочи уже не первый раз жалуются на очереди к достопримечательностям. Длинная очередь образовалась возле канатной дороги в "Розе Хутор".
Чтобы воспользоваться аттракционом, людям приходится часами стоять на дороге. Ранее в километровую очередь попали туристы, захотевшие посетить Белые скалы.
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