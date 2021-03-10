Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на посту ДПС. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".
В ведомстве рассказали, что животных забрали из сломавшейся на трассе фуры, которая следовала в зоопарк в Астрахани. Эвакуатор доставил грузовик к посту ДПС, где животным было предоставлено теплое помещение.
"Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине", – пояснили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что в результате шимпанзе благополучно добрались до пункта назначения.
В январе лебедя и трех птенцов приютила жительница города Острова Псковской области. Птицы замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец. Сообщалось, что птицы находятся в закрытом теплом помещении и чувствуют себя хорошо.
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