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20:02

Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на посту ДПС

регионы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские согрели шимпанзе на посту ДПС. Об этом говорится на сайте "МВД Медиа".

В ведомстве рассказали, что животных забрали из сломавшейся на трассе фуры, которая следовала в зоопарк в Астрахани. Эвакуатор доставил грузовик к посту ДПС, где животным было предоставлено теплое помещение.

"Полицейские занесли животных в теплое помещение, благодаря чему находившиеся в фургоне шимпанзе при комфортной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока организаторы перевозки не нашли замену сломавшейся автомашине", – пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что в результате шимпанзе благополучно добрались до пункта назначения.

В январе лебедя и трех птенцов приютила жительница города Острова Псковской области. Птицы замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец. Сообщалось, что птицы находятся в закрытом теплом помещении и чувствуют себя хорошо.

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