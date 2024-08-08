Губернатор Орловской области рекомендовал перенести массовые мероприятия

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков рекомендовал перенести массовые мероприятия в регионе в связи с событиями в Курской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он предложил перенести торжественные и увеселительные мероприятий на другое время, когда будет освобождена российская территория, а сейчас, по его словам, нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим.

"Все наши мысли остаются с братской Курской областью. Соседний регион подвергся бесчеловечной атаке противника, страдают мирные люди, дети. Наша армия продолжает боевые действия по уничтожению врага, а Орловщина продолжает оказывать необходимую помощь, поддерживать наших соотечественников, оказавшихся в этой ситуации", – написал губернатор.

Клычков рассказал, что на сегодняшний день Орловская область приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области. Всех их разместили в гостиницах и пунктах временного размещения. Людям оказали необходимую помощь и обеспечили вещами первой необходимости.

Власти региона подготовили достаточное количество дополнительных мест для размещения новых эвакуированных граждан, если это понадобится, добавил он.

"Орловщина никогда не оставалась в стороне в трудную минуту. Мы подставим плечо, окажем любую необходимую помощь. Вместе мы дадим отпор противнику и ответим на любую угрозу. Победа будет за нами!" – заключил глава региона.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ.

Потери ВСУ на данном направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Из-за действий ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

В результате украинских атак погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 34 пострадавших, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. В результате атаки украинского дрона также был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу.

Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву. Дальнейшее лечение военкор ВГТРК будет проходить в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

