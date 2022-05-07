В МЧС сообщили о локализации пожаров в Красноярском крае

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Все пожары в Красноярском крае локализованы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что в 13 муниципальных районах региона тушение пожаров продолжается, в ликвидации огня задействованы 814 человек и 294 единицы техники.

Согласно информации ведомства, 484 строения пострадало. По последним данным, 7 человек погибли, еще 17 пострадали, число госпитализированных увеличилось с 11 до 14.

Многочисленные пожары возникли 5 мая в Республике Хакасия и Омской области. В хакасском Абакане от огня на площади 225 гектаров пострадали 531 дачный участок и 30 нежилых строений. В Омской области, пожары в восьми населенных пунктах повредили 115 строений, включая 70 жилых домов. В результате омских пожаров погибли два человека и пострадали восемь.

А 6 мая многочисленные пожары возникли в Красноярском крае. Огонь распространяется в более чем 16 населенных пунктах. По данным Россельхоза, в результате пожаров сгорело 350 домов, ситуация усугубилась сильным ветром с порывами более 25 метров в секунду.