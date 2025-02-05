Дом в форме джигита построят в Грозном

Фото: телеграм-канал "Мэрия Грозного"

Новое жилое здание в форме джигита в бурке и папахе возведут в Грозном. Глава города Хас-Магомед Кадыров презентовал проект лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщается в телеграм-канале местной администрации.

Новостройка в вайнахском стиле будет состоять из 35 этажей, в ней обустроят 620 квартир. Жилая площадь составит 36 тысяч "квадратов". Торговые объекты, в свою очередь, займут три тысячи квадратных метров.

Территорию рядом с домом благоустроят. Также здесь появится вместительный паркинг.

"Главная изюминка проекта – ресторан и смотровая площадка "Папаха джигита", расположенная на верхних этажах. Оттуда будет открываться панорамный вид на город. Это не первый подобный проект в регионе: такие здания продолжают традицию создания архитектурных объектов, которые служат мостом между историческим наследием и современностью", – объяснил мэр.

Между тем парящий дом планируется возвести на строительной площадке "Бадаевский" в Москве. Такое название он получил благодаря своим 35-метровым колоннам. Их разместят под первым этажом здания, и они примут на себя всю нагрузку.

