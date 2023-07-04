Пьяная девушка зашла в чужую квартиру в Новосибирске и легла к хозяевам в кровать

Фото: телеграм-канал Baza

В Новосибирске пьяная девушка без обуви зашла в квартиру к молодой паре и легла к ним в кровать. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам хозяйки квартиры, неизвестная девушка проникла в жилище около 03:00. В состоянии алкогольного опьянения она сходила в чужой туалет, а после легла рядом с парой. Партнеры в этот момент спали.

"Я проснулась и не поняла, что произошло, думала сон", – поделилась хозяйка жилища.

Она добавила, что это случилось из-за незапертой на ночь входной двери. Незваная гостья представилась Лерой, на ней были надеты шорты и футболка. Пара выгнала девушку из квартиры, однако уже через полчаса она требовала вернуть ей вещи. Кроме того, гостья пыталась открыть теперь уже закрытую дверь.

Впоследствии девушка объяснила свое поведение сильным опьянением и попросила прощения у хозяев жилья.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина залез на одну из опор Крымского моста в центре Москвы. Сотрудникам экстренных служб удалось снять его без происшествий, однако им пришлось долго уговаривать его сесть в спасательную люльку. Когда мужчина оказался на земле, он попытался скрыться от правоохранителей, но был задержан.

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