Хабаровский НПЗ с начала работы отгрузил уже более 1,5 тыс тонн топлива

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с момента возобновления работы после завершения модернизации оборудования отгрузил свыше 1,5 тысячи тонн топлива. В настоящий момент предприятие работает на полную мощность, говорится в заявлении гендиректора НПЗ Игоря Быстрова.

"С момента запуска Хабаровским НПЗ уже отгружено более 1,5 тысячи тонн топлива. Завод работает на максимальной мощности", – цитирует заявление ТАСС.

Ранее правительство Хабаровского края сообщило, что Хабаровский НПЗ возобновил производство и уже начал отгрузку топлива. Накануне 500 тонн 95-го бензина было доставлено на 54 местные автозаправочные станции. В том числе бензин направлен на станции вдоль трасс Хабаровск – Бикин и Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.