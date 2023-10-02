В Орле развалился дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

Фото: телеграм-канал SOTA

В Орле развалился дуб, который был посажен еще в 1861 году в честь отмены крепостного права. До этого он охранялся законом, а с 2001 года был исключен из списка объектов культурного наследия. Но дерево оставалось местной достопримечательностью, поэтому власти города не планировали его убирать.

2 октября на место, где растет дуб, приехала комиссия для осмотра. Один из ее членов, профессор, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета Алексей Ковешников сообщил "Подъему", что, вероятно, от дерева избавятся из-за риска обрушения. Но специалист также предложил другой вариант – убрать нижние ветви, чтобы осталась верхушка.

"Возрастные деревья требуют строгого контроля. А это дерево было особенным, у него так называемая рогатка – очень большой сук. Дуб раздвоился практически, и туда попадала вода, потом мороз, лед разорвет все что угодно. Он еще и подгнивал", – отметил профессор.

Ранее неизвестные в Великобритании спилили дерево из фильма "Робин Гуд". Это случилось несмотря на то, что за латаном, которому не одна сотня лет, присматривали национальный фонд и парк.

Неизвестные спилили знаменитое дерево Робин Гуда в Великобритании