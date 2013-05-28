В парке Горького пройдут мастер-классы райдеров команды Surfskate

31 мая в скейт-парке парка Горького в рамках Surf The Street Moscow пройдут мастер-классы и лекции по серфингу лучших райдеров команды Surfskate.

В рамках тура по Европе прорайдеры команды Surfskate посетят Москву и все желающие смогут лично задать любые вопросы: о технике катания, о трюках и о всем остальном.

И конечно же ребята продемонстрируют гостям мероприятия свою технику катания.Так что тот, кто еще не решил, какую доску взять себе на лето, сможет это сделать на Surf The Street Moscow.