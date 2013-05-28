Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 20:22

Спорт

В парке Горького пройдут мастер-классы райдеров команды Surfskate

31 мая в скейт-парке парка Горького в рамках Surf The Street Moscow пройдут мастер-классы и лекции по серфингу лучших райдеров команды Surfskate.

В рамках тура по Европе прорайдеры команды Surfskate посетят Москву и все желающие смогут лично задать любые вопросы: о технике катания, о трюках и о всем остальном.

И конечно же ребята продемонстрируют гостям мероприятия свою технику катания.Так что тот, кто еще не решил, какую доску взять себе на лето, сможет это сделать на Surf The Street Moscow.

райдеры скейт-парки ЦПКиО имени Горького Surfskate Surf The Street Moscow

