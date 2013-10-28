Столичные компании подберут специалистов на ярмарке вакансий в Липецке

Московские компании смогут привлечь недостающих специалистов и рабочих на межрегиональной ярмарке вакансий в Липецке. Об этом сообщает столичный департамент труда и занятости населения.

Согласно сообщению, мероприятие будет полезно и местным жителям, испытывающим трудности в поиске подходящей работы в регионе. Для них это шанс зарекомендовать себя и устроиться на работу в столицу.

Ярмарка пройдет 30 октября с 10.00 до 14.00 в липецком городском центре занятости населения по адресу: город Липецк, улица Доватора, дом 12.

По вопросам участия в ярмарке можно обращаться в отдел трудовой миграции департамента по телефонам: 8-(495)-625-14-94, 8-(495)-621-10-08, 8-(495)-624-85-20.