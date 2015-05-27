Жителям ЮВАО помогут подобрать работу на ярмарке вакансий

Центр занятости населения Юго-Восточного округа Москвы 28 мая проведет ярмарку вакансий.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 15.00 в помещении развлекательного центра "Фэнтази парк" по адресу: улица Люблинская, дом 100. Все услуги предоставляются бесплатно.

Жители района смогут встретиться с работодателями и подобрать подходящие варианты, познакомиться с городским банком вакансий, получить консультации юриста, психолога и других специалистов службы занятости по вопросам профессионального обучения, участия в общественных работах, организации предпринимательской деятельности, технологии поиска подходящих вакансий.

Кроме того, все желающие смогут пройти профориентационное тестирование. Дополнительная информация предоставляется по телефону: 8 (499) 179-77-03.