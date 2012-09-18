18 сентября 2012, 15:06Экономика
Более 200 безработных москвичей открыли свой бизнес
С начала 2012 года более 200 безработных москвичей открыли свой бизнес при содействии властей, сообщила начальник управления содействия созданию рабочих мест столичного департамента труда и занятости населения Марина Фурсова.
Перед заключением договора на выделение стартового капитала бизнесменов обучают предпринимательской деятельности. Занятия включают юридические и налоговые консультации, информирует РИА Новости.
"Около 30% начинающих предпринимателей – выпускники вузов. Нет ничего зазорного в том, что они не смогли найти работу после обучения и открыли свой бизнес с нашей помощью", - подчеркнула Фурсова.
С момента запуска программы по поддержке безработных москвичей свое дело открыли 450 человек. Из них только 12 предпринимателей в той или иной степени не смогли наладить бизнес.