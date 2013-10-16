В столице прошел Международный форум мобильных разработчиков

В центре Digital October прошел 11 октября IV Международный форум мобильных разработчиков Apps4All. На масштабное событие в сфере разработки мобильных приложений приехало более 1000 представителей крупнейших IT-компаний и экспертов отрасли.

Специалисты в области мобильной экосистемы обсудили вопросы, связанные с перспективами взаимодействия разработчиков приложений и операторов сотовой связи, с продвижением приложений, мобильным банкингом.

На форуме были также подведены итоги конкурса на лучшее городское приложение столицы - MoscowAppContest’13. Лидерами стали приложения "Мамнадзор", "Театральная афиша", "Барьеров НЕТ".

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