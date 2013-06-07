Выявить мигрантов на миграционных постах будет сложно – эксперт

Выявить мигрантов на новых миграционных постах в аэропртах будет достаточно сложно. Об этом рассказал в эфире "Москва FM " руководитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин.

"Граждане России путешествуют теми же рейсами и автобусами и не обязательно возят с собой паспорт. Возникает ситуация, что проверка будет настолько тотальной, что страдать будут и российские граждане," – сообщил Салкин.

Напомним, в московских аэропортах заработали миграционные посты. Также планируется создание пунктов миграционного контроля на железной дороге и автовокзалах.