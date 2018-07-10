Путин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу

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Владимир Путин планирует приехать 15 июля на стадион "Лужники", где состоится финал ЧМ-2018.

"Изначально в график Путина входило только посещение матча-открытия", – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сборная РФ выбыла из турнира, проиграв хорватской команде в серии послематчевых пенальти. По словам Пескова, тот факт, что президент не присутствовал на основных матчах российской сборной, "не отменяет того, что он очень горячо болел за наших ребят и был в курсе всех событий". По мнению главы государства, даже проиграв важный матч, "игроки российской сборной остаются героями". Наставнику российской сборной Путин в субботу звонил дважды.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил российскую сборную на совещание для обсуждения использования инфраструктуры от ЧМ-2018. Мероприятие состоится в Калининграде.

Какие команды встретятся в финале – пока неизвестно. На победу претендуют команды Франции и Бельгии, Хорватии и Англии.

Ранее Владимир Путин заявил, что благодаря гостям чемпионата мира по футболу разрушились многие стереотипы о России. Люди увидели, что Россия – гостеприимная и доброжелательная страна, пояснил глава государства. По его словам, такую атмосферу во многом создали российские поклонники футбола.