Многие стереотипы о России разрушились благодаря гостям ЧМ-2018 – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин заявил, что благодаря гостям чемпионата мира по футболу разрушились многие стереотипы о России.

"Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", – цитирует его "Интерфакс".

Люди увидели, что Россия – гостеприимная и доброжелательная страна, пояснил глава государства. По его словам, такую атмосферу во многом создали российские поклонники футбола.

"Наши любители футбола воспринимают тех, кто к нам приехал поболеть за свои команды, как друзей, как людей общей расширенной футбольной семьи", – считает президент. Они делают все, чтобы гости почувствовали себя в России как дома, подчеркнул он.

Десятки тысяч людей, приехавших на мундиаль, ездят по различным регионам России, отметил Путин. Они "создают просто замечательную праздничную атмосферу", заключил он.

Турнир стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. 7 июля запланирован матч между командами России и Хорватии. Игра пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи.